Oswaldo promete Sport com confiança recuperada contra o Corinthians

Next

Vídeos destaque Hudson admite falta de confiança no elenco do São Paulo

São Paulo Veja como foi o treino do São Paulo

O Sport tem seis dias para treinar até o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Após ter sido eliminado da Copa Sul-Americana, pelo Santa Cruz, na Arena Pernambuco, a equipe precisará de uma semana focada se quiser obter retorno positivo na rodada do Brasileirão. Para isso, o técnico Oswaldo de Oliveira precisará apostar bastante na conversa com o elenco, assim como fez quando assumiu o elenco.

Leia mais:

Presidente do Sport lamenta fase, mas banca permanência de Oswaldo

Após eliminação diante de rival, Rithely reconhece má fase do Sport

O treinador da equipe pernambucana chegou ao clube logo quando os jogadores foram eliminados da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano e, com isso, precisou analisar individualmente cada componente do grupo para poder retomar a confiança.

“Claro que uma derrota sempre traz um reflexo. Mas, hoje, o nosso conhecimento e entrosamento com o grupo facilitam as coisas. Nós temos que pensar no que virá pela frente. De qualquer maneira, em todos os grupos existem diferenças. Alguns jogadores sentem um pouco mais e precisam de mais conversa”, destacou.

Ainda com motivação abalada, o treinador garantiu que a partida contra o Corinthians já servirá como prova de que o time reagiu bem ao resultado ruim da última semana. “Tenho certeza que, normalmente, para o próximo jogo, o time já estará reabilitado”, afirmou.

O próximo desafio do Sport será em São Paulo, diante do Timão, em Itaquera. A partida, que será válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, está agendada para a próxima quinta-feira (09), às 19h30 (de Brasília).

Recomendado para você