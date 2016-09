Após virada, Diego Souza revela: “Gritei tão forte que quase desmaiei”

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Decisivo na eletrizante vitória do Sport sobre o Santa Cruz, neste domingo, Diego Souza teve de deixar o campo aos 40 minutos do segundo tempo, depois de ter sido expulso por uma discussão tensa com Derley, do time adversário. Muito irritado com o lance, o meia viu toda a sua raiva se transformar em alegria com os dois gols repentinos do Leão.

Além de ter dado duas assistências para tentos do Rubro-Negro, o jogador também defendeu um de seus companheiros em campo. Ele teve de acompanhar a virada do vestiário, pelo rádio, mas mesmo assim, não desanimou. “Eu cheguei bastante irritado, no calor do jogo. Mas logo fiquei feliz que saiu o gol”, contou o atleta. “Mas o mais importante foi a vitória. Uma vitória como essa, quando a gente saiu perdendo de 2 a 0 e conseguiu reverter, nos traz uma felicidade imensa”, completou.

Quando ouviu o apito final, no entanto, o meio-campista não pensou duas vezes e correu de volta para o gramado da Ilha do Retiro para comemorar com a torcida e o restante do elenco. “Eu estava escutando no rádio, quando ouvi que cruzaram e Vinícius fez o gol. Dei um grito tão forte que quase desmaiei. Não deu nem tempo de pensar em ver pela TV. Era tanta coisa passando na minha cabeça. Graças a Deus os gols saíram”, finalizou Diego Souza.

Com 30 pontos conquistados, o Sport conseguiu se afastar da zona de rebaixamento e ocupa, agora, a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro.

