Antes de viagem para São Paulo, Sport tem dois reforços confirmados

Para a partida contra o Corinthians nesta quinta-feira, o Sport deve ter um importante reforço em seu setor ofensivo: Rogério. O atacante, que participou dos trabalhos em campo na terça, voltou a treinar nesta quarta e foi confirmado entre os relacionados para o confronto.

Rodney Wallace, lateral esquerdo poupado na terça, também treinou normalmente nesta quarta e entrou na lista de relacionados. A equipe titular não foi divulgada por Oswaldo de Oliveira que, suspenso, deverá indicar os 11 escolhidos pouco antes da partida.

Os jogadores Ronaldo Alves, Mark González e Serginho, lesionados, e Paulo Roberto, suspenso, são desfalques certos do Leão. Nesta quarta, a equipe realizou seu último treino na parte da manhã, antes da viagem para São Paulo.

Preocupado com a difícil partida frente ao Corinthians fora de casa, Oswaldo focou o treinamento em intensos exercícios de bola parada. Expulso na partida contra o Inter, o treinador dará lugar ao auxiliar Luiz Alberto no banco do rubro negro.

Com 27 pontos, os pernambucanos aparecem na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Corinthians vem em quarto, dentro do G4, com 37. Na próxima rodada, ambas as equipes terão clássicos pela frente: o alvinegro pega o Santos fora de casa e o Sport encara o Santa Cruz na Ilha do Retiro.

