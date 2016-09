Titular no Sevilla, Mariano crê que Ganso fará coisas maravilhosas no clube

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

O Sevilla passa por bom início de temporada sob o comando do novo técnico Jorge Sampaoli, no entanto, Paulo Henrique Ganso tem de lidar com o sucesso da sua equipe entre os suplentes. O ex-meia são-paulino não vem recebendo muitos minutos do treinador argentino e teve de assistir aos duelos contra o Espanyol e VIllarreal do banco de reservas.

Apesar da situação complicada que vive no clube da Andaluzia, Ganso parece ter a confiança de seus companheiros de equipe. O lateral-direito Mariano crê que o meio-campista irá contribuir muito com o Sevilla a partir do momento que já estiver completamente adaptado ao futebol de um outro país bem diferente do Brasil.

“É a primeira vez que ele sai do Brasil, como eu também saí um dia. Não tem sido fácil. Qualidade ele tem. Vai fazer coisas maravilhosas para os torcedores do Sevilla tanto no Campeonato Espanhol como na Liga dos Campeões”, disse o lateral ex-Fluminense, titular absoluto no time espanhol.

Após o Sevilla divulgar que uma lesão no joelho, sofrida na época em que ainda estava no São Paulo, atrapalhou no início de Ganso na Europa, a expectativa é que o jogador receba mais oportunidades durante as próximas rodadas do Espanhol, já que aos poucos vai se adaptando ao novo estilo de jogo local.

