Sevilla pede punição a Sergio Ramos após provocações à torcida do clube

O Sevilla se manifestou oficialmente sobre a polêmica envolvendo a torcida do clube e o zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid. O time pediu providências da Federação Espanhola, sugerindo punição ao defensor, que também defende a seleção do país.

Durante o empate por 3 a 3 entre Sevilla e Real Madrid, na última quinta-feira, pela Copa do Rei, Ramos deixou sua marca e se dirigiu à torcida rival com as mãos nos ouvidos, em tom de provocação. Em troca, os fãs do time da casa passaram a insultar o zagueiro.

Em nota publicada em seu site, o clube de Sevilha pediu que a liga que comanda o futebol espanhol efetue uma denúncia contra o defensor, justamente pelos gestos direcionado às arquibancadas do estádio Ramón Sánchez Pizjuan.

Ao mesmo tempo, a agremiação deixou claro que não compactua com os insultos dos torcedores para o defensor. A nota ainda relembrou que Sevilla e Real Madrid voltam a se encontrar neste domingo, desta vez pelo Campeonato Espanhol, e pediu respeito dos espectadores durante a partida.

Após a partida desta quinta-feira, Ramos e o técnico Zinedine Zidane mostraram descontentamento com as críticas da torcida. Vale lembrar que o zagueiro é cria das categorias de base do Sevilla, tendo deixado o clube para defender o Real, em 2005.