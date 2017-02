Sampaoli vê Ganso como culpado por falta de chances no Sevilla

O técnico Jorge Sampaoli deixou o meia Paulo Henrique Ganso fora da lista de relacionados para o duelo do Sevilla contra o Leicester, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. E o argentino deixou um recado ao brasileiro, caso o ex-Santos e São Paulo queira ter novas chances.

“É uma decisão dele mesmo ficar fora dos relacionados. Quando ele decidir mudar, será impossível ficar fora”, cutucou Sampaoli, mostrando que a falta de vontade do meia o incomoda, e faz com que o atleta seja ausência nos duelos.

Segundo o treinador, a contratação de Ganso foi um dos grandes desejos no meio de 2016, e até por isso a cobrança deve ser maior. “Estamos exigindo muito dele, porque ele nos encantou para vir para cá”, pontuou.

Paulo Henrique chegou à Espanha em julho de 2016, cercado de muita expectativa, após viver bom primeiro semestre no São Paulo, semifinalista da Libertadores. Sampaoli imaginava ter no meia uma referência na armação de jogadas.

O que se viu, porém, foi diferente. Sem conseguir encantar o comandante, o camisa 19 do Sevilla participou de apenas seis jogos no Campeonato Espanhol, em um total de 23 rodadas. No total, Ganso jogou 12 vezes, marcando um gol, além de três assistências.

No Nacional, a última vez que entrou em campo foi em novembro, ainda pela 12ª rodada da competição, contra o Valencia. Em 2017, o brasileiro jogou apenas uma partida, contra o Real Madrid, pela Copa do Rei, em derrota por 3 a 0.