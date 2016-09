Com dois a mais, Sevilla tem Ganso apagado e não assume a ponta

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Com Paulo Henrique Ganso apagado, nem dois jogadores a mais em campo – sendo um a mais durante todo o segundo tempo – foi o bastante para que o Sevilla derrotasse o Eibar, fora de casa, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o empate amargo por 1 a 1, o time comandado por Jorge Sampaoli perdeu a oportunidade de assumir a liderança provisória de La Liga.

Leia mais:

Dani Alves não descarta voltar ao Sevilla e aposta em Messi

Trio MSN brilha e Barcelona goleia “caçula” Leganés; Atléti goleia

O time de Andaluzia até parecia que teria uma vitória tranquila quando Lucas Vietto abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, e o goleiro Rodriguez foi expulso após fazer uma falta fora da área. No entanto, jogando um futebol apático, o Sevilla foi punido com o gol de empate aos 19 minutos da segunda etapa, marcado por Pedro Leon. Na reta final, aos 40 da etapa complementar, García ainda foi expulso, mas o placar seguiu o mesmo.

Com o resultado, os Rojiblancos chegaram aos oito pontos, mesmo número do Atlético de Madrid, terceiro colocado do Espanhol. Em caso de triunfo, a equipe chegaria aos 10, ultrapassando Barcelona e Real Madrid (que ainda joga neste domingo), que somam nove e dividem a liderança do torneio. Já o Eibar soma sete pontos e é o quinto colocado.

Na próxima rodada, o Sevilla recebe o Real Betis no Ramón Sánchez Pizjuán, terça-feira (20), às 17h (de Brasília). Já o Eibar abre a rodada, também na terça, às 15h (de Brasília), quando visita o Málaga em La Rosaleda. Ambos os jogos são válidos pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Recomendado para você