Vitórias com Tite recolocam Brasil no top 5 do ranking da Fifa

Em baixa no futebol mundial nos últimos anos, a Seleção Brasileira retornou à zona de prestígio do ranking da Fifa. As recentes vitórias nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, que aconteceram após a chegada de Tite ao comando do time, recolocaram o Brasil na quarta colocação da tabela, empatado com a Colômbia.

A atualização da entidade no mês de setembro, divulgada nesta quinta-feira, refletiu o bom início do novo comandante da Seleção. Depois de vencer o Equador, fora de casa, por 3 a 0, e a Colômbia, em casa, por 2 a 1, a equipe pentacampeã mundial, agora renovada, fez a maior pontuação do mês, subiu cinco posições – do nono para o quarto lugar – e divide a colocação com os colombianos, com um total de 1323 pontos.

Na ponta do ranking ainda estão Argentina, líder com 1646 pontos, e Bélgica, segunda colocada com 1369. Houve, ainda, troca de posições entre Alemanha e Colômbia: os europeus passaram do quarto para o terceiro lugar, com pontuação de 1347.

Outras duas movimentações no ranking chamaram a atenção. O Uruguai, seleção de Luis Suárez, e País de Gales, que tem como estrela Gareth Bale, entraram no top 10, em nono e décimo lugar, respectivamente. Para o ingresso das equipes, entretanto, duas campeãs mundiais deixaram o posto: a Espanha, que desceu três posições e ocupa, agora, a 11ª colocação, e a Itália, que também despencou três colocações e está agora em 13º lugar.

Confira o top 10 do ranking da Fifa:

1) Argentina – 1646 pontos

2) Bélgica – 1369 pontos

3) Alemanha – 1347 pontos

4) Colômbia – 1323 pontos

4) Brasil – 1323 pontos

6) Chile – 1284 pontos

7) Portugal – 1228 pontos

8) França – 1188 pontos

9) Uruguai – 1173 pontos

10) País de Gales – 1161 pontos

