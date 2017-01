Venda de ingressos para jogo entre Brasil e Colômbia começa nesta sexta

Os ingressos para o amistoso entre Brasil e Colômbia, no estádio Nilton Santos, começam a ser vendidos nesta sexta-feira, às 14 horas (de Brasília). Toda a renda obtida no duelo será doada à Chapecoense, que repassará o valor para os familiares de todas as vítimas da tragédia aérea que matou grande parte da delegação do clube, no fim de novembro.

Os preços das entradas variam de R$70 a R$150. Como o local da partida ainda passa por reparos, após receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em 2016, não haverá lugares numerados nas arquibancadas.

A partida, que ganhou o nome de Jogo da Amizade, acontece no próximo dia 25, às 21h45 (de Brasília). Apenas atletas que atuam no Brasil serão convocados pelo técnico Tite. O anúncio dos nomes acontece no dia 19, próxima quinta-feira.

A Colômbia, rival da Seleção na partida, foi o país para o qual a Chapecoense estava viajando no momento da tragédia que vitimou 71 pessoas. O Atlético Nacional demonstrou muita solidariedade com o clube brasileiro desde o primeiro momento, cedendo, inclusive, o título da Copa Sul-Americana.