Após os Jogos, Vadão convoca o Brasil com Marta, Cristiane e Formiga

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

Mantido no comando da Seleção Brasileira feminina de futebol apesar de não ter conquistado uma medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o técnico Vadão divulgou a sua primeira convocação para um amistoso após a realização do evento. A relação para a partida contra a França, em 16 de setembro, em Grenoble, é bem semelhante àquela das Olimpíadas, inclusive com a presença de atletas veteranas.

A meia-atacante Marta, de 30 anos, a atacante Cristiane, de 31, e a volante Formiga, de 38, defenderão novamente a Seleção Brasileira. Depois da derrota para o Canadá na disputa pela medalha de bronze olímpica, em Itaquera, as três se mostraram muito emocionadas e colocaram em dúvida a participação na próxima edição dos Jogos, em 2020, no Japão.

Em relação às Olimpíadas do Rio, o Brasil não terá a zagueira Bruna Benites, que esteve no torneio, diante da França. A lateral Camila e as atacantes Darlene e Thaís Guedes, lembradas como suplentes nos Jogos, foram convocadas por Vadão para o amistoso.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda estuda a melhor maneira de reformular o seu projeto de uma Seleção feminina permanente, criado no princípio de 2015. A tendência é de que a fórmula passe a ser direcionada às categorias de base.

Confira a convocação da Seleção feminina:

Goleias

Bárbara (Seleção permanente)

Aline (Seleção permanente)

Laterais

Fabiana (Dalian Quanjian-CHI)

Tamires (Fortuna Hjorring-DIN)

Poliana (Houston Dash-EUA)

Camila (Corinthians)

Zagueiras

Mônica (Orlando City-EUA)

Rafaelle (Changchun Volkswagen-CHI)

Érika (Paris Saint-Germain-FRA)

Volantes

Thaisa (Corinthians)

Formiga (Seleção permanente)

Meias

Marta (Rosengard-SUE)

Andressinha (Houston Dash-EUA)

Thaís Guedes (Hyundai Steel Red Angels-COR)

Atacantes

Bia (Hyundai Steel Red Angels-COR)

Andressa Alves (Barcelona-ESP)

Cristiane (Paris Saint-Germain-FRA)

Debinha (Dalian Quanjian-CHI)

Raquel (Changchun Volkswagen-CHI)

Darlene (Changchun Volkswagen-CHI)

Recomendado para você