Último a se apresentar, Alisson não descarta saída da Roma por mais espaço

Após as apresentações de Neymar e Daniel Alves na manhã desta terça-feira, só faltava a chegada do goleiro Alisson para que o grupo convocado pelo técnico Tite estivesse completo visando as duas rodadas das eliminatórias sul-americanas. Com um problema de atraso com seu voo, o arqueiro foi o último a integrar o grupo da Seleção Brasileira já no início da tarde desta terça.

O contratempo não fará o jogador perder a primeira atividade completa sob o comando de Tite, que será realizada nesta terça, no CT do São Paulo, às 15h30 (de Brasília). Em sua chegada, Alisson conversou com a imprensa e comentou sobre o duelo de líderes da competição – o Brasil é o líder com 27 pontos, seguido de perto pelo Uruguai com 23.

“Será um belo jogo. Brasil e Uruguai sempre fazem bons jogos. Sempre é um jogo disputado, Jogo que nós gostamos de jogar. Eles já demonstraram a força deles aqui em nossa casa (o encontro no primeiro turno acabou empatado em 2 a 2). Então nós temos que entrar bastante ligados, trabalhar forte e fazer o que o Tite pedir para conquistarmos os três pontos”, analisou o goleiro.

Atualmente sendo pouco utilizado na Roma – apenas nas partidas da Copa da Itália e da Liga Europa-, o goleiro ainda não pensa em mudar de clube para ter uma sequência maior, mas não descartou a possibilidade.

“Quero sempre estar jogando, fiz boas partidas na Copa da Itália e enquanto estávamos vivos na Liga Europa. Mas hoje, meu foco está na Roma. O Szczęsny é um grande goleiro, também quer atuar em todas as partidas, mas o empréstimo dele com o clube está acabando, se a opção da Roma for renovar com ele, ou contratá-lo ai sim irei conversar com os dirigentes da equipe, mas hoje meu foco está na Roma”, afirmou o arqueiro titular da Seleção Brasileira.

A Seleção Brasileira encara o Uruguai na próxima quinta-feira, às 20h(de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu. Pouco depois, no dia 28 de março, o Brasil volta a campo para enfrentar o Paraguai, às 21h45, no estádio de Itaquera, em São Paulo.