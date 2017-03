Torcedor em Itaquera, Gabriel Jesus mostra todo respeito a Ronaldo

De muletas, ainda se recuperando de uma cirurgia no pé, Gabriel Jesus foi ao estádio do Corinthians na noite desta quarta-feira para prestigiar a Seleção Brasileira, já que não pode entrar em campo, por enquanto, para tentar ajudar a equipe com gols e assistências. Durante o intervalo, em entrevista à TV Globo, o ex-jogador do Palmeiras surpreendeu ao cumprimentar Ronaldo, ex-camisa 9 do Brasil e um dos principais ídolos de Gabriel Jesus. “Seu Ronaldo”, disse o jogador do Manchester City, arrancando risos do próprio Fenômeno. “É o respeito, né?”, justificou o atleta de apenas 19 anos.

A lesão de Gabriel Jesus aconteceu dia 13 de fevereiro, no estádio Vitality Stadium, que pertence ao Bournemouth. Era penas o quinto jogo do brasileiro como titular do Manchester City e era válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, mas, aos 14 minutos do primeiro tempo, o que ninguém esperava aconteceu.

“Foi no quinto metatarso. Quando me falaram, eu falei ‘o que é isso?’. Não sabia, mas é uma fratura que pode explicaram que pode ser causada por estresse, cansaço ou má sorte. Pisei errado e quebrei o dedinho. Optei pela cirurgia, coloquei o parafuso e é tratar para voltar mais forte”, explicou Jesus, que apesar da distância não desgruda da Seleção Brasileira.

“Torci bastante contra o Uruguai, vim assistir (nesta quarta) e torcer bastante para que a Seleção possa terminar em primeiro lugar”, encerrou o pupilo de Pep Guardiola.