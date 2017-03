Tite manda recado a não convocados e explica ausência de Lucas Lima

Ao comentar sobre um eventual prejuízo que a Seleção Brasileira terá sem o lesionado atacante Gabriel Jesus, o técnico Tite mandou um recado àqueles que não foram lembrados na convocação para os jogos contra Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018.

“Oportunidades vão aparecer. Temos oito atletas com cartão (amarelo). Uma mensagem aos atletas: joguem muito nos seus clubes, preparem-se, se precisar treinem com preparadores particulares”, avisou o treinador, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, em São Paulo.

“Atleta de alto nível a exigência é essa, precisamos desse tipo de comportamento. E aí está a oportunidade. Não tem o Gabriel, é o Diego, o Firmino, para fazerem grandes jogos”, acrescentou.

Para o lugar de Gabriel Jesus, Tite chamou Diego Souza, do Sport. O meia flamenguista Diego, e o goleiro Ederson, do Benfica-POR, foram as outras novidades, em detrimento de Lucas Lima e Alex Muralha, presentes nas últimas listas de convocados.

Invicto à frente do comando do Brasil, Tite explicou que Ederson ganhou a vaga de Muralha por estar passando por um grande momento técnico. A ausência de Lucas Lima, por sua vez, foi justificada pela lesão no joelho sofrida no último dia 15, na derrota para o São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

“O Lucas, é avaliação do momento, teve um problema de lesão. Teve um problema de joelho, de quatro a seis semanas. Tem a possibilidade de retornar, há informação que pode ser depois. Devo acompanhar o clássico”, disse o técnico, referindo-se ao duelo entre Santos e Corinthians, neste sábado, em Itaquera. “Essa concorrência, com Diego jogando muito, Lucas machucado… Nessa dúvida, eu optei pelo Diego”, concluiu.

Líder das Eliminatórias, com 27 pontos ganhos, o Brasil visita o Uruguai em Montevidéu em 23 de março. Cinco dias depois, recebe o Paraguai no Estádio de Itaquera, em São Paulo. Caso atinja uma boa pontuação nessas duas partidas, a Seleção se classificará antecipadamente para o Mundial da Rússia. A data de apresentação dos jogadores ao técnico Tite ainda será divulgada pela CBF.