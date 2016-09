Tite comemora por diminuir responsabilidade de Neymar

Neymar deixou de centralizar todas as atenções na Seleção Brasileira a partir da chegada de Tite. Era o técnico quem mais despertava curiosidade antes de sua estreia, com vitória por 3 a 0 do Equador. Autor de um gol de falta na partida, o atacante do Barcelona viu o companheiro Gabriel Jesus, que marcou dois, ganhar as manchetes.

“Na minha primeira entrevista, já havia colocado que é desumano pegar um atleta, mesmo ele sendo um dos três maiores do mundo, e colocar sobre ele uma responsabilidade maior de decidir as coisas. Isso deve ser dividido. O trabalho de equipe é legal”, disse Tite.

Aos 24 anos, Neymar já deu sinais de que se incomodava com o peso carregado na Seleção Brasileira. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, o astro se exaltou antes do torneio, quando um jornalista questionou o seu comprometimento. Também se enervou dentro de campo, com os seus marcadores. E, já com a medalha de ouro no peito, avisou que não gostaria mais de ser o capitão da equipe.

Tite, então, passou a promover um rodízio de capitães na Seleção Brasileira, tal qual fazia no Corinthians. O zagueiro Miranda ostentou a braçadeira contra o Equador. Diante da Colômbia, na noite desta terça-feira, em Manaus, a incumbência será do lateral direito Daniel Alves.

“A divisão da capitania tem esse sentido também. Cada um de nós tem um perfil de liderança, seja técnico, de experiência ou de aparecer para falar”, comentou Tite.

Assim, o técnico espera que Neymar esteja concentrado exclusivamente em ter um bom desempenho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo contra os colombianos será um teste para o atleta do Barcelona, que deixou o último Mundial por causa de uma joelhada de Zúñiga, acabou punido por protagonizar uma confusão com a seleção adversária na Copa América de 2015 e voltou a se enfezar em confronto válido pelas últimas Olimpíadas.

“O foco é no desempenho, em respeitar a Colômbia pela qualidade que tem. Existe a arbitragem para coibir outras situações. Do outro lado, estão profissionais da grandeza dos nossos. Mentalmente, devemos estar focados em jogar e competir com lealdade, sem abrir mão do talento, que é a nossa essência”, discursou Tite.

