Tite explica ausência de Moisés e vibra por reeditar dupla Diego e Robinho

A convocação da Seleção Brasileira que enfrentará a Colômbia, em amistoso de caráter beneficente no próximo dia 25, chamou a atenção pela ausência dos meio-campistas campeões brasileiros pelo Palmeiras, como Tchê Tchê e Moisés. Por outro lado, haverá a expectativa com relação à reedição da dupla Diego e Robinho no time canarinho.

Segundo o técnico Tite, Moisés estaria presente na relação caso as avaliações fossem apenas técnicas. O treinador utilizou outros critérios, como a questão física, para formar a lista com os 23 jogadores.

“Fiquei atento ao número de atletas na composição da equipe. O Moisés foi um dos destaques do campeonato e, se dependesse só da qualidade técnica, estaria aqui. Mas há outras análises que cabem a nós com as informações que nos foram dadas de cada atleta”, afirmou Tite.

O preparador físico Fábio Mahseredjian disse que nenhum clube vetou a convocação de atletas. “Não teve nenhum pedido, não. Todos os profissionais que procurei passaram as informações dos atletas nesse momento. Falei que havia uma pré-lista nossa e iríamos decidir os convocados em cima dela. Mas nenhum clube pediu para que não convocasse jogador A, B ou C”, explicou.

O zagueiro Vitor Hugo e o atacante Dudu foram os únicos campeões brasileiros pelo Palmeiras presentes na lista de convocados. Outros destaques do Brasileiro, contudo, foram lembrados por Tite. Entre eles está o meia Diego, do Flamengo, e o atacante Robinho, do Atlético-MG.

Os jogadores fizeram sucesso ao formar a dupla campeã brasileira pelo Santos em 2002. Na semifinal daquele campeonato, inclusive, os atletas foram decisivos ao eliminar o Grêmio, à época comandado por Tite, na semifinal.

“Os dois têm muita qualidade técnica. O Atlético-MG nos falou que o Robinho voltou voando na condição física e no peso. É preciso plantar a responsabilidade e o nível técnico. Ele foi um dos goleadores [do Brasileiro] e desenvolveu uma capacidade por tempo jogado, e não por número de gols. Construiu a qualificação e seu momento”, disse Tite, ao falar de Robinho.

“O Diego voltou ao Brasil e deu um up ao Flamengo em termos de criatividade. É um atleta de uma capacidade de assistência, passe e criatividade que agrega muito ao time. Adicionando o fator físico, ele fez por merecer”, exaltou.

O amistoso com a Colômbia, batizado de Jogo da Amizade, foi organizado para homenagear as 71 vítimas do acidente com o avião da Chapecoense, ocorrido na madrugada do dia 29 de novembro, nos arredores da cidade colombiana de Medellín. Toda a renda será revertida para os familiares dos mortos.

Os jogadores se apresentarão ao técnico Tite na manhã do dia 24. Eles farão um único treino no período da tarde e ficarão concentrados até o amistoso, marcado para as 21h45 (de Brasília) do dia 25. Todos estarão liberados para retornar aos clubes no dia 26.