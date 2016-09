Tite defende Willian em disputa pela titularidade com Philippe Coutinho

Next

Futebol Feminino FPF entrega troféu do Campeonato Paulista Feminino: Veja fotos

Tite fez apenas uma substituição em sua estreia como técnico da Seleção Brasileira – a entrada de Philippe Coutinho no lugar de Willian aos 15 minutos do segundo tempo da partida contra o Equador, na quinta-feira, em Quito. Após a mudança, a equipe nacional passou a encantar e construiu a vitória por 3 a 0 com gols de Neymar e Gabriel Jesus (2).

Apesar de Coutinho ter agradado, Tite dificilmente mandará Willian para a reserva diante da Colômbia, na terça-feira, na Arena da Amazônia, também pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Desde os tempos de Corinthians, o técnico tem um histórico de transmitir confiança aos titulares que estão em baixa.

Com Willian, que não chega a atravessar um mau momento, não foi diferente. Tite fez questão de elogiar o meia-atacante do Chelsea, da Inglaterra, quando escutou que Coutinho, do Liverpool, deveria virar titular contra os colombianos.

“É bom considerar que o Philippe Coutinho pôde fazer essa flutuação quando o Willian já tinha deixado a perna do Ayoví desse tamanho, com velocidade e transição. Devemos compreender o contexto”, ressalvou Tite.

O próprio técnico reconheceu, contudo, que a concorrência ficou acirrada. “Temos uma disputa feroz em todas as posições. Competição com lealdade eleva o nível técnico dos atletas. É assim: quanto mais alto o nível, melhor”, concluiu Tite.

Recomendado para você