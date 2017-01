Tite convoca campeões brasileiros e meia Rodriguinho para amistoso

O técnico Tite convocou nesta quinta-feira os 23 jogadores que defenderão a Seleção Brasileira no amistoso beneficente contra a Colômbia, no próximo dia 25, no estádio do Engenhão (RJ). O treinador, que contava apenas com atletas que atuam no futebol nacional, chamou dois campeões brasileiros pelo Palmeiras e o meia Rodriguinho, do Corinthians.

Pesou na escolha de Tite as observações feitas ao longo da última edição do Campeonato Brasileiro e a condição física dos jogadores. Os times nacionais voltaram de férias há pouco tempo e realizam treinos de pré-temporada, visando à disputa dos Estaduais.

Um dos destaques foi a volta do atacante Dudu à Seleção Brasileira. O capitão do Palmeiras participou de amistosos com o técnico Mano Menezes e não vestia a amarelinha há mais de cinco anos. O zagueiro Vitor Hugo foi outro campeão brasileiro lembrado por Tite.

O Flamengo, que terminou o Brasileirão na terceira posição, teve quatro jogadores convocados por Tite: o goleiro Alex Muralha, o lateral Jorge e os meias Diego e Willian Arão. O vice-campeão Santos cederá o meia Lucas Lima à equipe nacional.

Tite aproveitou para convocar jogadores que já vinham integrando o grupo principal da Seleção, como o goleiro Weverton (Atlético-PR), os laterais Fagner (Corinthians) e Fábio Santos (Atlético-MG) e o zagueiro Pedro Geromel (Grêmio). Os campeões olímpicos Rodrigo Caio (São Paulo), Luan Garcia (Vasco), Luan (Grêmio) e Walace (Grêmio) também foram lembrados pelo treinador.

Outras novidades foram as voltas dos atacantes Diego Souza, do Sport, e Robinho, do Atlético-MG, à Seleção Brasileira. O meia Gustavo Scarpa, um dos principais jogadores do Fluminense, estreará pela equipe nacional.

O amistoso com a Colômbia, batizado de Jogo da Amizade, foi organizado para homenagear as 71 vítimas do acidente com o avião da Chapecoense, ocorrido na madrugada do dia 29 de novembro, nos arredores da cidade colombiana de Medellín. Toda a renda será revertida para os familiares dos mortos.

A Colômbia foi escolhida como adversária por conta da solidariedade prestada pelo Atlético Nacional, clube que a Chape enfrentaria na final da Copa Sul-Americana, após a tragédia. O técnico José Pekerman, inclusive, convocou a base do time de Medellín para este amistoso.

Os jogadores se apresentarão ao técnico Tite na manhã do dia 24. Eles farão um único treino no período da tarde e ficarão concentrados até o amistoso, marcado para as 21h45 (de Brasília) do dia 25. Todos estarão liberados para retornar aos clubes no dia 26.

A próxima convocação de Tite será realizada no início de março e não terá nenhuma restrição. A Seleção volta a disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 em 23 de março, contra o Uruguai, em Montevidéu, e em 28 de março, diante do Paraguai, em São Paulo.

Veja abaixo a lista com os 23 jogadores convocados pelo técnico Tite:

Goleiros: Alex Muralha (Flamengo), Danilo Fernandes (Internacional) e Weverton (Atlético-PR)

Laterais: Fábio Santos (Atlético-MG), Fagner (Corinthians), Jorge (Flamengo) e Marcos Rocha (Atlético-MG)

Zagueiros: Pedro Geromel (Grêmio), Luan Garcia (Vasco), Rodrigo Caio (São Paulo) e Vitor Hugo (Palmeiras)

Meias: Camilo (Botafogo), Diego (Flamengo), Gustavo Scarpa (Fluminense), Henrique (Cruzeiro), Lucas Lima (Santos), Rodriguinho (Corinthians), Walace (Grêmio) e Willian Arão (Flamengo)

Atacantes: Diego Souza (Sport), Dudu (Palmeiras), Luan (Grêmio) e Robinho (Atlético-MG)