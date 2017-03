Tite confirma Firmino como substituto de Jesus na Seleção

Roberto Firmino será mesmo o substituto do contundido Gabriel Jesus no comando do ataque da Seleção Brasileira. Na tarde desta terça-feira, dois dias antes da partida contra o Uruguai, em Montevidéu, o centroavante do Liverpool trabalhou entre os titulares em atividade realizada no CT da Barra Funda, do São Paulo.

O treinamento foi o primeiro com todos os convocados à disposição do técnico Tite – na segunda-feira, no CT Joaquim Grava, do Corinthians, apenas 14 jogadores estiveram em ação.

Após um aquecimento descontraído, Tite separou os 11 titulares para a sua tradicional movimentação sem a presença de uma formação adversária, para ajuste de posicionamento. O time foi o seguinte: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Renato Augusto e Neymar; Roberto Firmino.

Do lado de fora do CT são-paulino, torcedores se aglomeraram na expectativa de ter algum contato com a equipe de Tite. “Libera! Libera! Libera!”, gritaram, diante dos portões fechados, sendo atendidos somente ao final do treinamento, quando o Brasil já ensaiava jogadas de bola parada. Quem despertava mais atenção do público era o atacante Neymar, que se juntou à Seleção apenas na madrugada desta terça-feira.

Líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, com 27 pontos ganhos, o Brasil enfrentará o segundo colocado Uruguai, que tem 23, às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Centenário. Na terça-feira, o adversário será o Paraguai, em Itaquera.