Tite comanda treino leve em seu retorno ao CT Joaquim Grava

Tite voltou a trabalhar no CT Joaquim Grava, agora como técnico da Seleção Brasileira. Na tarde desta segunda-feira, o gaúcho esteve nas dependências do Corinthians, clube que o projetou à equipe nacional, para iniciar a preparação para os jogos contra Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Contando com somente 14 dos 23 jogadores que convocou, Tite comandou uma atividade leve, em campo reduzido. Seis pratas da casa do Corinthians, com brilho nos olhos, foram chamados para completar a atividade: o zagueiro Franklin (conhecido como “Gilzinho”, pelas semelhanças físicas com o ex-corintiano Gil, que integra a Seleção), o lateral esquerdo Guilherme Romão, o volante Mantuan, os meias Natan e Rodrigo Figueiredo e o atacante Marquinhos.

Em uma das equipes, Tite escalou Weverton, Diego, Natan, Marquinhos e Rodrigo Figueiredo. Na outra, contou com Ederson, Franklin, Mantuan, Guilherme Romão e Renato Augusto. Diego Souza exerceu a função de curinga.

Entre os jogadores que já se apresentaram, os laterais Fagner e Filipe Luís, o zagueiro Miranda, o volante Casemiro, o meia Willian e o atacante Dudu realizaram um trabalho isolado, batendo bola à beira do campo após uma corrida. Já o lateral esquerdo Marcelo ficou sob os cuidados do fisioterapeuta Bruno Mazziotti, mais um ex-corintiano.

A Seleção Brasileira estará com a sua formação completa na próxima atividade que fará em São Paulo, na tarde de terça-feira, no CT da Barra Funda. No início desta noite, chegarão à capital paulista os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, os meio-campistas Fernandinho e Phillipe Coutinho e o atacante Roberto Firmino. Mais tarde, já de madrugada, será a vez de o goleiro Alisson, o lateral direito Daniel Alves e o astro Neymar desembarcarem.

O Brasil embarcará com destino a Montevidéu na noite de terça-feira, para enfrentar o Uruguai no dia seguinte, no Centenário. O compromisso contra o Paraguai será em 28 de março, em Itaquera.