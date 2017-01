Tite chega ao Rio e reforça caráter solidário do amistoso com a Colômbia

A Seleção Brasileira recebe a visita da Colômbia, nesta quarta-feira, para a disputa de um jogo amistoso, com renda revertida às famílias das vítimas do desastre aéreo da Chapecoense. No início desta terça, o técnico Tite chegou ao Rio de Janeiro e reforçou o caráter solidário da partida.

“Não gostaríamos que acontecesse, tem caráter solidário e também valorização daqueles que foram convocados. Minha família estará junto, todos que estão possíveis”, afirmou o treinador.

O Jogo da Amizade colocará frente à frente Brasil e Colômbia. O país convidado mostrou-se muito solidário ao povo de Chapecó após o desastre aéreo que aconteceu no dia 29 de novembro de 2016, realizando diversas homenagens ao clube catarinense. O Atlético Nacional, adversário da Chape na final da Copa Sul-Americana, pediu que a Conmebol nomeasse o clube brasileiro como campeão da competição, o que foi feito dias depois do acidente.

Apesar de ser considerada uma partida amistosa, o duelo pode influenciar nas próximas convocações do técnico Tite. Para o jogo desta quarta, apenas jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados pelo treinador, que promoverá a estreia de nomes como Camilo e Rodriguinho.

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h45 (de Brasília).