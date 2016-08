Tite chama jovens de São Paulo e Corinthians para treinos da Seleção

Tite chamou os jovens Léo Santos, do Corinthians, Auro e Lucão, do São Paulo, Marlon, do Criciúma, e Evandro, do Coritiba, para integrar os treinamentos da Seleção Brasileira na preparação para os dois jogos das Eliminatórias para a Copa de 2018.

Léo Santos é um velho conhecido de Tite. Em sua última passagem no Corinthians, o treinador foi quem relacionou o zagueiro pela primeira vez para um jogo da equipe principal, na partida contra o Coritiba, em junho deste ano, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o jovem ainda não estreou no profissional.

Destaque nas categorias de base do Timão, Léo Santos venceu a Copa América sub-17 pela Seleção, além de ter sido campeão mundial e da Taça BH pelo Corinthians. Em janeiro, foi titular da equipe que chegou à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aos 17 anos, o jovem fez parte do elenco da Seleção sub-17 que chegou até as quartas de final no Mundial de 2015.

Auro e Lucão, formados na categoria de base do São Paulo como grandes promessas, já tiveram chances na equipe profissional, mas não ainda não conseguiram despontar pelo clube. O zagueiro Lucão foi duramente criticado pela torcida após sequência de erros no final do último ano e início deste, sendo envolvido em uma negociação com o Porto pelo defensor Maicon.

Auro, por sua vez, chegou a ser emprestado ao Sport no último mês para ganhar experiência, mas foi impedido de concluir o negócio pelo regulamento da CBF que impede atletas de disputar competições nacionais por mais de dois clubes diferentes. Além de atuar pelo Tricolor, o lateral já tinha jogado a Copa do Brasil pelo Linense.

Junto com o elenco convocado, os jogadores se apresentarão no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, no domingo, 28 de agosto. A Seleção Brasileira enfrentará o Equador, no dia 1 de setembro, quinta-feira, e depois receberá a Colômbia, na Arena Amazônia, no dia 6, terça-feira.

