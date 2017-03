Seleção Brasileira confirma novo terceiro uniforme, na cor verde

A CBF, em conjunto com a fornecedora Nike, anunciou oficialmente na manhã desta terça-feira os novos modelos do terceiro uniforme da Seleção Brasileira. O design, inovando em relação aos uniformes tradicionais, apresenta predominância da cor verde escura, com o escudo da Federação na cor dourada.

Para explicar a criação do modelo, CBF e Nike citaram uma campanha de marketing sustentada pelo termo “brasileiragem”, lançado para simbolizar o “resgate da alegria e da confiança em campo” nos jogos da Seleção.

No calção, há o mesmo detalhe do escudo em dourado, além do nome “Brasil” gravado na região traseira da gola. O uniforme já está a venda nas versões de jogador e torcedor.