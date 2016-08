Seleção Brasileira chega a Quito para enfrentar o Equador

A importante semana de Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 começou cedo para a Seleção Brasileira. Entre a tarde do domingo e a madrugada desta segunda-feira, a maior parte do grupo chegou a Quito, capital do Equador, para dar início às preparações para o confronto contra os donos da casa.

Além de Tite e da comissão técnica completa, 17 dos 23 jogadores já se encontram na concentração. Weverton, Gil, Pedro Geromel, Paulinho, Gabriel, Willian, Neymar, Renato Augusto, Taison, Fágner e Lucas Lima chegaram nas primeiras horas da manhã para se juntarem a Daniel Alves, Marcelo, Filipe Luis, Casemiro, Giuliano e Philippe Coutinho, que já estavam nas instalações reservadas ao Brasil. A terceira leva de atletas, que inclui Marcelo Grohe, Gabriel Jesus, Rafael Carioca, Alisson, Miranda e Marquinhos, está prevista para pousar na tarde de hoje.

O primeiro treino em terras equatorianas está marcado para as 18h30 (de Brasília), no estádio Casa Blanca, onde a LDU manda os jogos. Na terça-feira, a atividade acontece no mesmo local. Na quarta, porém, o elenco trabalhará no Estádio Olímpico de Atahualpa, palco do jogo. A estreia de Tite no comando da Seleção acontece nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília). Com nove pontos, o Brasil ocupa a nona colocação e, por enquanto, não está classificado para o Mundial da Rússia. O Equador, por sua vez, está em segundo lugar, com 13 pontos conquistados.

