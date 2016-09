Satisfeito por seguir, Alisson divide responsabilidade com Dunga

Convocado ao lado dos goleiros Marcelo Grohe e Weverton, Alisson foi escalado como titular por Tite na vitória por 3 a 0 sobre o Equador, em Quito. Satisfeito por seguir na Seleção Brasileira com o novo técnico, o ex-jogador do Internacional dividiu a responsabilidade pela recente demissão de Dunga.

Empossado como sucessor de Luiz Felipe Scolari após a Copa do Mundo 2014, Dunga não resistiu após fazer campanhas decepcionantes na Copa América e nas Eliminatórias à Copa do Mundo 2018. A culpa pelas campanha ruins, de acordo com Alisson, não é apenas do ex-treinador.

“Nas derrotas, o treinador é sempre responsabilizado, mas nós também temos uma grande parcela, porque somos quem entra em campo e faz as coisas acontecerem ou não. Na fase ruim, e bola bate na trave e não entra, tem gol de mão. É complicado. Pode ser que tenhamos nos deixado abater em alguns momentos”, assumiu.

Após alcançar sucesso no Corinthians, Tite, apoiado pela opinião pública, assumiu o comando da Seleção Brasileira e, logo na estreia, comandou o time no triunfo sobre o Equador. Mantido na equipe, Alisson foi generoso ao comentar o trabalho do novo comandante.

“O Tite deu palavras de ânimo e fez um bom trabalho. Em poucos dias, organizou o básico. Voltando ao simples, fizemos um jogo envolvente e trabalhamos a posse de bola. Todos jogaram bem contra o Equador”, afirmou o atual goleiro da Roma, para quem “a mudança gera novidade”.

Após vencer o Equador com autoridade em Quito, o técnico Tite se prepara para disputar sua primeira partida no comando da Seleção Brasileira em território nacional. Às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira, na Arena da Amazônia, a equipe enfrenta a Colômbia.

“Vai ser um jogo duro, contra um adversário que cresceu muito. Todas as seleções sul-americanas cresceram e hoje não tem mais time fraco. A Colômbia é uma equipe que vem sempre tentando complicar a Seleção. O James (Rodriguez) é o jogador principal e temos que estar atentos a ele e também aos outros”, alertou Alisson.

Com 12 pontos ganhos em sete partidas, o Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, posição que levaria a Seleção à repescagem para o Mundial da Rússia 2018. A Argentina, com 14 pontos, lidera a disputa, seguida por Uruguai, Colômbia e Equador, todos com 13.

