Ronaldo rebate provocação de Kroos com imagem da Copa de 2002

Ronaldo tomou as dores da torcida brasileira diante de uma provocação virtual de Toni Kroos. Um dos algozes da Seleção na humilhante goleada sofrida nas semifinais da Copa do Mundo de 2014, o meio-campista alemão do Real Madrid desejou um “feliz 2017” aos seus seguidores no Twitter, mas substituindo os algarismos “1” e “7” por bandeiras do Brasil e da Alemanha, e causou revolta nas redes sociais.

“A pedidos… Feliz Ano Novo!”, escreveu Ronaldo em seu Facebook, como legenda de uma fotografia da decisão da Copa do Mundo de 2002, em que marcou os dois gols da vitória brasileira sobre os alemães. No lugar dos algarismos “2” e “0” do seu “feliz 2017”, o Fenômeno utilizou bandeiras do Brasil e da Alemanha. Ele ainda marcou o nome de Kroos em sua publicação.

A piada de Toni Kroos, feita em português, já havia causado revolta no lateral esquerdo Marcelo, seu companheiro de Real Madrid, que exigiu “respeito ao próximo sempre”.