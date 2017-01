Robinho cobra passe para gol e jantar de Diego no dia de seu aniversário

Após oito anos, Robinho e Diego terão a oportunidade de representar a Seleção Brasileira juntos. A dupla, que marcou época no Santos no início dos anos 2000, está convocada para o Jogo da Amizade entre Brasil e Colômbia, nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. E após o único treino comandado pelo técnico Tite antes do amistoso, Robinho fez questão de cobrar o velho amigo, já que a partida vai acontecer justamente no dia de seu 33º aniversário.

“Feliz por ver um irmão junto comigo. O Tite escolhe quem vai jogar. Está todo mundo preparado”, avisou o atacante do Atlético-MG, antes de avisar que quer uma assistência para gol de presente. “É obrigação dele fazer isso. Fez isso a carreira inteira, tenho certeza que vai fazer no meu aniversário. Mas, o mais importante é ele pagar o jantar depois, porque ele é um mão de vaca”, brincou.

Aos risos, Diego garantiu que pagará o jantar, mas lembrou que para atender o pedido de passe para gol ele precisa entrar em campo, já que Tite definiu a equipe titular sem o meia do Flamengo. “Se tivemos a oportunidade, vai ser sensacional. Se não tiver, é cada um aproveitar sua oportunidade e que a Seleção Brasileira saia vitoriosa”, comentou Diego, sem fazer qualquer tipo de reclamação por começar no banco de reservas.

“Eu acho que o Tite está bem centrado, bem seguro das escolhas. Isso não é uma preocupação, independente do lugar, existe essa possibilidade. Estou preparado e muito feliz de estar aqui. Independente de qualquer coisa, eu quero que seja um bom jogo, até pela causa”, lembrou o jogador.

Para o lugar de Diego, o treinador brasileiro preferiu Lucas Lima, outro que também fez parceria com Robinho no Santos e promete tentar colaborar com a tal assistência. “Espero. Já pude dar alguns passes para ele no Santos e espero estar contribuindo para ser um dia alegre para ele”, garantiu o camisa 10 do Peixe.

Robinho e Diego já atuaram 89 vezes juntos pelo Santos e repetiram a dupla em 25 oportunidades pela Seleção Brasileira. Tendo Diego como parceiro em campo, Robinho marcou 29 gols e deu quatro assistências no Peixe. Já pelo Brasil, quando a escalação se repetiu, o atacante marcou quatro gols e ajudou com uma assistência.

Por outro lado, Diego tem 31 gols e 11 passes para gol ao lado de Robinho com a camisa santista, além de quatro gols e cinco assistências pela Seleção Brasileira. Ao todo, juntos, os compadres participaram de 15 vitórias, cinco empates e cinco derrotas com a amarelinha e outras 48 vitórias, 21 empates e 20 derrotas pelo Alvinegro da Vila Belmiro.