Renato Augusto cita líderes e prevê rodízio de capitães na Seleção

O experiente zagueiro Miranda foi escolhido como capitão no primeiro jogo de Tite como técnico da Seleção Brasileira. Para as próximas partidas, o meio-campista Renato Augusto, que atuou sob o comando do treinador no Corinthians, prevê um rodízio de capitães.

O astro Neymar vinha usando a tarja nas últimas partidas do Brasil e manteve a condição na campanha rumo ao inédito ouro olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro. Pouco depois da decisão, o atacante do Barcelona manifestou o desejo de deixar o posto de capitão.

“Dentro do grupo, há vários tipos de líderes: o Miranda, o Dani (Alves), o Neymar. Tem que parar de falar para um cara fazer tudo e dividir mais. No Corinthians, havia pelo menos cinco capitães e foi uma experiência boa, porque tira o peso de um jogador. O Tite tem esse pensamento e acho que vai fazer isso”, previu Renato Augusto neste domingo.

Com Miranda na condição de capitão, a Seleção Brasileira ganhou do Equador por 3 a 0 no jogo que marcou a estreia de Tite, disputado em Quito. Escalado como titular pelo treinador, Renato Augusto ficou surpreso com o rendimento da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas.

“Pelo pouco tempo para trabalhar, achei que não daria tão certo, porque os jogadores ainda não se conhecem. Falei isso ao Tite. Mas todos entenderam o que ele queria e estavam dispostos a ajudar. Cada um fez bem sua função e foi muito melhor do que imaginávamos”, declarou.

Debilitado fisicamente, Renato Augusto foi poupado do treino com bola realizado no último sábado pela Seleção na Arena da Amazônia, sede do jogo contra a Colômbia. Já recuperado, o meio-campista garante que não terá problemas para participar do confronto.

“Já estou 100%. Uma pancada na canela ou uma dor a mais no joelho são normais. Quando começa o jogo, você esquece de tudo”, afirmou. “Contra um time complicado (Equador), demos uma boa resposta e esperamos poder fazer outro grande jogo contra a Colômbia”, completou.

Com 12 pontos ganhos, dois a menos que a líder Argentina, o Brasil ocupa a quinta posição das Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo 2018. Às 21h45 (de Brasília) de terça-feira, com Renato Augusto como titular, a Seleção enfrenta a Colômbia, na Arena da Amazônia.

Recomendado para você