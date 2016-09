Paulinho elogia Tite e prevê jogo duro: “Não pode perder a cabeça”

A serviço do Guangzhou Evergrande desde 2015, Paulinho perdeu visibilidade no futebol chinês e foi uma das surpresas da primeira convocação do técnico Tite. Elogioso em relação ao comandante, o ex-jogador do Corinthians prevê um jogo duro diante da Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

“Devido aos três anos em que trabalhei com o Tite no Corinthians, um conhece o outro praticamente no olhar. Ele foi importante por onde passou e agora está sendo importante para a Seleção Brasileira”, disse Paulinho, sem hesitar no momento de defender a própria convocação.

“Todos os jogadores estão aqui por merecimento, pelo bom trabalho que fizeram nos clubes. Venho trabalhando como sempre fiz no Bragantino e no Corinthians. Então, se estou aqui, é porque mereço”, disse, satisfeito por retornar. “É gratificante voltar à Seleção e o importante é aproveitar as chances”, afirmou.

No primeiro jogo sob o comando de Tite, apesar do pouco tempo de treinamento, a Seleção Brasileira venceu o Equador por 3 a 0, em Quito. Para Paulinho, o bom rendimento exibido pelo time nacional logo na estreia do novo comandante não foi exatamente inesperado.

“O desempenho foi muito bom e agora temos que trabalhar para manter isso nos próximos jogos. Pelo pouco tempo de trabalho, acho que para a maior parte das pessoas foi surpreendente. Para mim, não, porque conheço o trabalho o trabalho do treinador e dos outros profissionais que aqui estão”, declarou.

Às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira, na Arena da Amazônia, a Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo 2018. Em tempos de rivalidade acirrada com o próximo adversário, Paulinho prevê uma partida dura.

“Não podemos perder a cabeça. Temos que fazer um jogo tranquilo e em paz, com todos focados. Sabemos que vai ter contato e talvez uma ou outra entrada mais forte. Precisamos ter a cabeça no lugar e os jogadores que estão aqui têm essa consciência”, afirmou.

Com 12 pontos ganhos em sete partidas, o Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, posição que levaria a Seleção à repescagem para o Mundial da Rússia 2018. A Argentina, com 14 pontos, lidera a disputa, seguida por Uruguai, Colômbia e Equador, todos com 13.

