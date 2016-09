Parreira enaltece “vitória categórica” e vê ida à Copa como certa

Vídeos destaque Thiago Maia brinca com “sumiço” e fica no Santos até o fim do ano

Comandante da Seleção Brasileira na conquista do tetracampeonato mundial, em 1994, e braço direito de Luiz Felipe Scolari no fracasso na última Copa do Mundo, em 2014, Carlos Alberto Parreira ficou empolgado com a estreia de Tite no comando da equipe nacional. O Brasil venceu o Equador por 3 a 0 nesta quinta-feira, em Quito.

“Gostei muito pela confiança e pela autoridade com que a Seleção jogou. Em nenhum momento, sofreu pressão. Foi uma vitória categórica de um time bem armado e distribuído”, enalteceu Parreira, em entrevista à Rádio Globo.

A atuação foi suficiente para encher o treinador aposentado de otimismo em relação ao futuro da Seleção. Ele é um dos que sempre acreditaram na reação do time nas Eliminatórias. “O Brasil irá à Copa do Mundo. Nunca tive dúvidas disso”, afirmou.

Parreira ainda falou especificamente sobre os maiores destaques brasileiros diante do Equador – os atacantes Neymar, que marcou um gol de pênalti, e Gabriel Jesus, autor de outros dois, com belas conclusões. “O Brasil foi um time equilibrado, sabendo se defender, tocar a bola e ser incisivo nas horas importantes, principalmente com o Neymar e o Gabriel Jesus, que estiveram muito bem no jogo”, citou.

O próximo compromisso da Seleção de Tite nas Eliminatórias será contra a Colômbia, na terça-feira, na Arena da Amazônia. “É um adversário mais cascudo, que segura mais a bola. Mesmo com o Brasil jogando em casa, será difícil. Mas, sem dúvida, essa vitória ajudará a equipe a jogar com mais tranquilidade e a impor a hierarquia do futebol brasileiro”, bradou Carlos Alberto Parreira.

