Palmeirenses Dudu e Vitor Hugo vibram com apresentação na Seleção

O zagueiro Vitor Hugo e o atacante Dudu não escondem a satisfação de defender a Seleção Brasileira no jogo com a Colômbia. Por isso, os jogadores do campeão brasileiro Palmeiras fizeram questão de registrar o momento enquanto se encaminhavam para a apresentação ao técnico Tite.

“Partiu Seleção, com meu mano Dudibres”, comentou Vitor Hugo, sem esconder o sorriso do rosto.

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h45 (de Brasília). A partida vai arrecadar fundos para as famílias das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense, no fim do ano passado.