Neymar exalta Gabriel Jesus: “Faria a diferença em qualquer lugar”

Neymar e Gabriel Jesus são companheiros de Seleção Brasileira e, pelo País, também conquistaram a medalha de ouro olímpica, em agosto de 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro. Ainda que atuem em clubes diferentes, o camisa 11 do Barcelona fez questão de exaltar o talento do 33 do Manchester City.

Em entrevista ao The Sun, o atleta dos catalães foi enfático ao falar sobre o ex-palmeirense, que começa sua caminhada na Europa em 2017, após ser campeão brasileiro pelo Verdão no ano passado.

“Jesus é um grande jogador, daqueles que podem conseguir o que quiserem no futebol”, opinou Neymar, que também fez questão de ressaltar que qualquer equipe tem espaço para um atleta do nível de Gabriel.

“Ele faria a diferença em qualquer lugar do mundo, onde quer que ele jogue”, cravou o atacante do Barça. A equipe catalã chegou a ser especulada como destino de Jesus, quando o garoto começou a ter destaque no futebol brasileiro.

Depois de um começo impactante na Inglaterra, com gols e assistências, o ex-palmeirense acabou sofrendo lesão no pé, que o fez parar por alguns meses. A expectativa é de que, em abril, o camisa 33 volte a defender o City.

Sob o comando de Tite, a Seleção Brasileira teve Neymar e Gabriel Jesus como dupla de ataque titular durante a recuperação da equipe, que saiu do sexto lugar para a liderança isolada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Agora, sem o jovem de 19 anos, o treinador deve utilizar, nesta quinta-feira, contra o Uruguai, fora de casa, Roberto Firmino como parceiro da estrela do futebol nacional.