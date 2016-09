Miranda festeja primeiro gol pelo Brasil e aniversário em Manaus

Miranda chegou à Arena da Amazônia com 31 anos, na noite dessa terça-feira, e saiu de lá já com 32, na madrugada desta quarta-feira. Aniversariante do dia 7 de setembro, o zagueiro da Internazionale, da Itália, estava contente não só pela data, mas também por ter feito o seu primeiro gol pela Seleção Brasileira na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia.

“Estou feliz. Amanhã (quarta-feira), será meu aniversário e vou poder coroá-lo com a vitória e um belo gol”, comemorou Miranda, que anotou de cabeça, aproveitando escanteio cobrado por Neymar, logo no primeiro minuto de partida. Foi do atacante do Barcelona o segundo gol brasileiro.

Escolhido para ser o capitão da Seleção Brasileira na estreia do técnico Tite, a vitória por 3 a 0 sobre o Equador (a braçadeira ficou com o lateral direito Daniel Alves diante dos colombianos), o defensor acredita que a equipe nacional está vivenciando “um momento especial” com a troca de comando em meio às Eliminatórias para a Copa do Mundo.

“Quando acontece uma mudança, é natural gerar um pouco de dificuldade, mas a nossa equipe está de parabéns, pois tem se portado muito bem”, enalteceu Miranda, antes de lembrar suas origens no Paraná. “Agradeço a Deus e a todos de Paranavaí, que estão sempre torcendo por mim. Fico muito feliz com isso. A minha família está sempre me motivando”, concluiu.

