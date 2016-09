Mesmo em baixa no Santos, Lucas Lima vibra com nova convocação

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Em má fase técnica no Santos, Lucas Lima foi novamente convocado por Tite para integrar a Seleção Brasileira. Depois de ficar no banco de reservas do Brasil nas vitórias sobre Equador e Colômbia, o camisa 10 do Peixe foi chamado para os duelos contra Bolívia e Venezuela, em outubro, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Em 14 jogos disputados pelo Santos no Campeonato Brasileiro, o meia deu apenas uma assistência, na partida contra o Sport, no dia 15 de junho, e marcou somente um gol, no clássico diante do São Paulo, no dia 26 daquele mês, no Pacaembu. Comparando com o mesmo período em 2015, Lucas Lima já havia marcado três vezes, além de distribuir outras três assistências.

A queda de produção foi o principal fator que manteve o meia no Brasil. Depois de já ter afirmado publicamente que tinha o desejo de ser vendido na última janela de transferências para a Europa, Lucas Lima chegou a ser especulado em clubes do Velho Continente, mas nenhuma proposta que agradasse chegou na Vila Belmiro.

Porém, Tite parece não ver a má fase do meia como um empecilho. Apesar do pouco rendimento dentro de campo, Lucas Lima comemorou ser lembrado novamente pelo treinador e espera que a convocação dê mais motivação para ele retomar o bom futebol no Peixe.

“Fico feliz de estar voltando para a Seleção. Tudo é fruto do meu trabalho aqui no Santos. Tenho que agradecer meus companheiros também. Isso (convocação) dá mais confiança”, afirmou o camisa 10.

A próxima oportunidade para Lucas Lima voltar a brilhar com o Santos acontece neste domingo. No Pacaembu, o Peixe encara o Santa Cruz, às 18h30 (Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Precisamos aproveitar esses jogos para embalar de vez no G4”, completou o meia, que será titular contra o Santa.

