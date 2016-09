Marta marca, e Brasil empata amistoso com a França

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Na primeira partida após os Jogos Olímpicos, a Seleção feminina empatou com a França, por 1 a 1, em amistoso realizado em Grenoble, na casa das adversárias. O gol brasileiro foi marcado por Marta, principal jogadora do País.

Logo no primeiro minuto de jogo, as europeias abriram o placar, com Lavogez. Sem deixar o abatimento tomar conta, a equipe brasileira, que continua sob o comando de Oswaldo Alvarez, empatou aos 7. A camisa 10 roubou a bola já no ataque e encobriu a goleira adversária, deixando tudo igual.

Se não bastasse o belo gol, Marta ainda quase virou a partida aos 44. Em ótima cobrança de escanteio, ela esteve perto de fazer gol olímpico, mas uma defensora francesa tirou em cima da linha.

Na segunda etapa, a experiente Formiga teve a chance de deixar o seu, mas parou em Bouhaddi, arqueira do time da casa. Bárbara também teve trabalho, impedindo o segundo gol da França. A última boa chance da Seleção foi com Andressa, que finalizou com perigo, aos 30.

Este foi o primeiro teste após o quarto lugar conquistado nas Olimpíadas. Depois de cair nos pênaltis para a Suécia, a Seleção perdeu para o Canadá, na disputa do bronze.

