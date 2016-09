Marquinhos sai em defesa de David Luiz e fala em “críticas exageradas”

Esquecido por Tite nas duas únicas convocações do treinador, David Luiz pôde contar com palavras gentis de um aliado de peso. Companheiro do jogador no Paris Saint-Germain por duas temporadas, Marquinhos, que fará parte da Seleção nos próximos compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, ressaltou a amizade e as qualidades do zagueiro que retornou recentemente ao Chelsea.

“O David é um zagueiro exemplar, teve anos maravilhosos, ganhou títulos. Em alguns momentos as críticas são exageradas. Você tem que aprender com as críticas, mas não as maldosas. As críticas quando se erra, quando são construtivas, podem agregar”, declarou o jogador, em entrevista à ESPN. “Tive prazer de ter ele por perto para aprender. Tentei aprender o máximo. A vida do jogador desta posição é de risco, porque o zagueiro é o ultimo homem, não pode vacilar. Ele é muito mais o vilão do que o herói. Hoje pode ser eu, amanhã o David, depois o Thiago. A vida do zagueiro é assim, temos que fazer nosso trabalho perfeitamente”, completou.

Os dois atletas de defesa vivem momentos diferentes. Enquanto David tem visto os recentes sucesso da Amarelinha de longe, Marquinhos tem sido uns pilares da equipe principal, comandada pelo ex-Corinthians, e que voltou a encontrar as vitórias rumo ao Mundial da Rússia, e ainda foi o primeiro nome defensivo da conquista do inédito ouro olímpico no Rio de Janeiro.

“Trabalhei com o Tite, foi ele que me deu o privilégio de subir para o profissional, que me deu a oportunidade de estrear e de me colocar entre os inscritos para a Libertadores. Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que ele iria assumir. Tem uma qualidade enorme, tem os pés no chão. Foi para a Europa, aprendeu, amadureceu. O Tite trabalha na base do merecimento, quem estiver em bom momento, vai ter chance com ele. Já conhecia, sabia da índole, do trabalhador que é”, comentou o jogador do PSG, exaltando as qualidades do treinador de Seleção.

Com Tite à frente do banco de reservas, Marquinhos voltará a vestir a camisa verde e amarela nos próximos dias 6 e 11 de outubro, diante de Bolívia e Venezuela, respectivamente.

