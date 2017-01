Léo Jabá é convocado para Seleção Sub-20 e desfalca o Corinthians

O Corinthians perdeu uma de suas peças do ataque para esse início de temporada. Ninguém foi vendido ou dispensado, mas o jovem Léo Jabá a partir desta terça se juntará ao elenco da Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria. A convocação foi anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite desta segunda. Léo Jabá será o quarto atleta do clube de Parque São Jorge no time comandado por Rogério Micale. Já fazem parte do grupo o zagueiro Léo Santos, o meio-campista Maycon e o lateral esquerdo Guilherme Arana.

A convocação do atacante de apenas 18 anos se dá em função da lesão do meia Everton Felipe, do Sport Recife. O meia Shaylon, do São Paulo, até chegou a ser anunciado como substituto, mas um acordo entre CBF e o clube do Morumbi acabou resultado na liberação do garoto para seguir com o elenco profissional do time, nos Estados Unidos, a pedido de Rogério Ceni.

A Seleção Brasileira Sub-20 trabalha desde o dia 12 de dezembro e tem estreia programada para o dia 18 deste mês, contra o Equador, donos da casa. Colômbia, Chile e Paraguai completam o Grupo A da competição. A outra chave tem Uruguai, Argentina, Venezuela, Bolívia e Peru. Léo Jabá deve chegar a Quito, onde o Brasil realiza a fase final da preparação, nesta terça.

Vale destacar que a convocação não será novidade para a promessa corinthiana. Léo Jabá participou da conquista do Quadrangular de Seleções, no Chile, competição preparatória para o Sul-Americano que está prestes a começar e vai até fevereiro. Pelo Timão, o garoto entrou em apenas duas partidas, atuou por 18 minutos ao todo e não marcou gol.