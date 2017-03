Leco será o chefe da delegação do Brasil nas Eliminatórias

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, foi escolhido para ser o chefe de delegação da Seleção Brasileira nas partidas contra Uruguai, dia 23, em Montevidéu, e Paraguai, em 28 de março, em Itaquera, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Presidente do Tricolor desde outubro de 2015, Leco tentará a reeleição em abril, quando concorrerá com o candidato da oposição, José Eduardo Mesquita Pimenta.

O anúncio foi feito pelo coordenador técnico da Seleção, Edu Gaspar, nesta sexta-feira, em São Paulo, antes de Tite divulgar a lista de convocados para esses dois duelos. O dirigente da CBF ainda afirmou que o time nacional realizará um treino no CCT da Barra Funda entre os jogos contra Uruguai e Paraguai.

“Gostaria de fazer o primeiro anúncio, que nosso chefe de delegação será o Leco, presidente do São Paulo, que chefiará a nossa equipe. Vamos treinar no CT Joaquim Grava (do Corinthians), em São Paulo. E vamos fazer um treinamento do CT do São Paulo”, revelou Edu.