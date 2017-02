Jogadores de Brasil e Uruguai brigam após jogo do Sul-Americano sub-20

Os jogadores das seleções de Brasil e Uruguai se desentenderam após a vitória por 1 a 0 do time canarinho contra a Venezuela, no último domingo, pelo Sul-Americano sub-20. A briga teve início após os atletas se cruzarem no túnel que dá acesso ao vestiário do estádio Atahualpa, em Quito, no Equador.

A informação foi revelada inicialmente pelo site Globoesporte, que cita um chute desferido por um dos uruguaios no atacante Giovanny, do Atlético-PR. Os jogadores trocaram agressões e tiveram de ser apartados pelas comissões técnicas dos dois países.

As confederações brasileira e uruguaia confirmaram a briga entre os times. Como o Atahualpa recebia rodada tripla do Sul-Americano, os organizadores do torneio determinaram a divisão das equipes entre as duas extremidades do estádio. Brasileiros, uruguaios e equatorianos estavam de um lado, enquanto venezuelanos, colombianos e argentinos ocupavam outro setor.

Após o entrevero, o Uruguai foi a campo e venceu a Colômbia por 3 a 0, alcançando a liderança do Sul-Ameircano, com nove pontos, e uma vaga no Mundial sub-20. O Brasil, com quatro pontos, está na quarta posição e precisará de resultados positivos contra Argentina e Colômbia para garantir a classificação ao principal torneio da categoria.