Jogadores da Seleção dançam coreografia famosa entre os esportistas

O ambiente na Seleção Brasileira não podia ser melhor depois da grande vitória por 3 a 0 contra o Equador na última semana. Após a partida válida pelas Eliminatórias da Copa de 2018, o craque Neymar se juntou a Marcelo, Daniel Alves, Marquinhos e Paulinho, e protagonizou uma cena engraçada. Os jogadores gravaram um vídeo onde fazem a coreografia “Running Man”, espécie de viral que ficou famoso no meio esportivo.

Ao som da música “My Boo”, do grupo Ghost Town DJ’s, famoso nos Estados Unidos na década de 90, o passo ficou conhecido depois que dois jogadores da liga de basquete universitária dos EUA, Jaylen Brantley e Jared Nickes, criaram a coreografia.

Não demorou para o passo ficar conhecido no meio esportivo, principalmente entre jogadores de futebol americano e basquete, como a estrela do Cleveland Cavaliers, campeão da última temporada da Liga de Basquete dos EUA, Kyrie Irving. No início do ano o viral chegou aos times de futebol, com Aubameyang e Mkhitaryan protagonizando a dança depois de um gol do Borussia Dortmund, e dos jogadores do Bayern de Munique no vestiário do clube.

