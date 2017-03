Itaquera pode ter maior público pós-Copa: 44 mil ingressos vendidos

O jogo entre Brasil e Paraguai, nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), pode marcar o maior público do estádio de Itaquera pós-Copa do Mundo. Com mais de 44 mil ingressos vendidos antecipadamente, o duelo já está próximo do recorde estabelecido pelo Corinthians na partida contra o São Paulo, no dia 22 de novembro de 2015, quando 44.976 pagantes assistiram à goleada por 6 a 1 contra o São Paulo. Restam ainda 2.700 entradas à venda.

Dessa forma, caso consiga-se vender pouco menos do que a metade dos bilhetes que ainda restam, a Seleção terá superado até os momentos de maior empolgação com o time também do técnico Tite, campeão brasileiro naquela temporada. Sem grandes divisões para separar as torcidas e com o bom momento técnico que vive a equipe, por sinal, a missão fica ainda mais palpável para o Brasil.

No que se refere à atual temporada, o número de 44 mil ingressos vendidos já supera por muito o maior contingente de pessoas levado ao estádio pelo Timão. Em reconstrução, a equipe conseguiu arrastar seu maior número de aficionados no clássico contra o Santos, disputado no começo deste mês, quando 36.111 corintianos acompanharam a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, sem a presença de torcedores adversários.

Em termos gerais, o maior público da história do estádio foi na Copa do Mundo de 2014, na semifinal disputada entre Holanda e Argentina, com vitória dos sul-americanos nos pênaltis. Naquela ocasião, 63.267 pessoas pagaram para ver Lionel Messi e companhia segurarem o ímpeto holandês durante os 120 minutos de bola rolando e dispararem 4 a 2 nas penalidades para avançar à decisão contra a Alemanha.

A diferenciação entre a plateia da época do Mundial e a do período posterior se dá por causa da ausência das arquibancadas temporárias, que foram colocadas apenas para a Copa acima dos setores Norte e Sul. Sem as duas estruturas tubulares, retiradas pouco depois do embate entre argentinos e holandeses, a capacidade máxima foi reduzida drasticamente, impossibilitando que o recorde atual fosse ao menos “ameaçado” por qualquer outra partida.

Os ingressos serão vendidos pela internet até as 23h59 desta segunda-feira, passando para a venda física durante a manhã e a tarde da terça-feira, em quatro pontos: estádio do Morumbi e Palestra Itália (das 10h às 17h), e estádio Pacaembu e Parque São Jorge (das 10h às 19h). Não será realizada comercialização de ingressos no local da partida.