Homens de frente do Brasil explicam como driblar falta de entrosamento

A Seleção Brasileira terá uma formação ofensiva e de muito talento no amistoso desta quarta-feira, contra a Colômbia, no estádio Nilton Santos. Lucas Lima, Dudu, Robinho e Diego Souza terão a responsabilidade de furar o sistema defensivo adversário a partir das 21h45. O quarteto nunca jogou junto e Tite pôde fazer apenas um treinamento na véspera da partida para mostrar o que deseja em campo. A falta de entrosamento é, sim, um fator preocupante. Mas, segundo os protagonistas do espetáculo, os torcedores podem ficar tranquilo, porque o time está pronto para surpreender.

“A gente espera que ele (Tite) possa (armar bem o time). Foi na base da conversa, foi pouco treino, não dava para treinar muita coisa, mas foi mais posicionado. Espero que a gente possa fazer um bom jogo”, comentou Dudu, estrela palmeirense que fará sua estreia com a camisa amarela. “A gente espera poder jogar bem, fazer um bom jogo e, quem sabe, um dia voltar de novo”, completou.

Lucas Lima, veterano em convocações brasileiras, mostrou mais segurança quanto ao tema e revelou os pedidos de Tite para os jogadores do meio e do ataque da equipe pentacampeã.

“Ele pediu para a gente se manter perto em campo, compacto, pediu para a gente triangular bastante. Temos um pouco de falta de entrosamento, mas vamos tirar isso de letra dentro de campo, para não correr errado, e vamos fazer uma grande partida”, contou o meia do Santos, antes de ressaltar que o fato da partida ter como ideia ajudar as famílias das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense não vai fazer ninguém tirar o pé.

“Sem dúvidas, temos consciência da causa. Convocamos toda a galera do Rio de Janeiro para aparecer, mas estamos vestindo a camisa do Brasil e, quando entra em campo, dentro de nós a competição fala mais alto. Sabemos a causa e vamos tentar fazer o nosso melhor”, disse, compartilhado por Diego Souza, centroavante do Brasil nesta quarta.

“Sem dúvida é um jogo que deixa uma lembrança triste, mas dentro do campo a gente tem que fazer nosso trabalho. O Tite pediu para que dentro do campo a gente possa estar bem próximo um do outro para suprir essa falta de entrosamento”, reforçou o astro do Sport Recife. “A gente já se conhece de jogar contra aqui dentro do Brasil. Dudu, Robinho… As características a gente já sabe quais são. Isso ajuda muito”, concluiu.

A Seleção Brasileira vai começar o duelo Sul-Americano com: Weverton; Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos; Walace, Arão e Lucas Lima; Dudu, Robinho e Diego Souza. Toda a renda líquida da partida será revertida à Chapecoense, para que o clube catarinense possa indenizar as famílias que perderam parentes no trágico acidente envolvendo a aeronave que levava a equipe para a final da Copa Sul-Americana do ano passado, em Medellín. Apesar da carga de 45 mil ingressos, apenas pouco mais de dez mil foram comercializados até a noite desta segunda.