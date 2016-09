Ex-corintianos, Willian e Weverton celebram reencontro na Seleção

Next

A busca da Seleção Brasileira por uma vaga na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, reuniu dois ex-companheiros de Corinthians. Quase dez anos depois, o goleiro Weverton e o meia Willian se reencontraram sob o comando do técnico Tite. Ambos jogaram juntos nas categorias de base do Timão, em 2006, antes de seguirem seus respectivos rumos.

Willian deixou o Brasil cedo com destino à Ucrânia, onde defendeu o Shakhtar Donetsk, clube pelo qual se destacou antes de ser vendido ao inglês Chelsea. No time londrino, o meio-campista é um dos principais jogadores e já está mais acostumado a vestir a camisa da Seleção, participando, inclusive, da Copa do Mundo de 2014.

Por isso, Willian prometeu aplicar um trote em Weverton ao se reencontrarem ainda no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, antes mesmo de a equipe embarcar para o Equador, onde o Brasil venceu por 3 a 0, na última quinta-feira, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O meia, porém, fez questão de parabenizar o arqueiro pela medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos e pela inédita convocação à Seleção principal.

“O Weverton sempre foi um grande goleiro e é merecedor de tudo o que está acontecendo na vida dele agora. Torci muito pelo Brasil nas Olimpíadas e fiquei feliz demais pela conquista”, afirmou Willian.

Weverton, por sua vez, tomou o caminho oposto ao de Willian. Sem oportunidades na agremiação de Parque São Jorge, foi emprestado a vários clubes até se destacar pela Portuguesa. Atualmente defendendo a meta do Atlético-PR, o goleiro vive sua melhor fase na carreira. Foi decisivo no inédito título olímpico para o Brasil ao pegar um pênalti na final contra a Alemanha, o que motivou Tite a convocá-lo pela primeira vez ao time pentacampeão do mundo.

“Jogamos juntos no juniores do Corinthians. Ali já dava para ver que o Willian seria um grande jogador do futebol mundial. Tanto que logo subiu para o profissional, se destacou e foi para a Europa. Muito bom poder reencontrá-lo aqui na Seleção”, vibrou Weverton, que, assim como Marcelo Grohe, é reserva de Alisson na Seleção.

Quinto colocado nas Eliminatórias, com 12 pontos, o Brasil voltará a campo já nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), para enfrentar a Colômbia, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela oitava rodada.

Recomendado para você