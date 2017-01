Em jogo preguiçoso, Brasil perde a primeira no Sul-Americano sub-20

Com a classificação ao Hexagonal Final conquistada de forma antecipada, a Seleção Brasileira se deu ao luxo de entrar em campo na noite desta terça-feira com um time misto para encarar a Colômbia pela 4ª rodada da primeira fase do Sul-Americano sub-20. O resultado foi um jogo preguiçoso, de raras oportunidades e gol, mas que aos 41 do segundo tempo viu uma bola na rede. Em lance confuso do goleiro Cleiton, Valencia garantiu o 1 a 0 no placar e colocou os colombianos de volta à briga por uma vaga na próxima fase. O Brasil, por outro lado, apesar de perder a invencibilidade, segue na ponta do Grupo A com sete pontos.

Com isso, a equipe do técnico campeão olímpico Rogério Micale se despede da primeira fase com o dever cumprido. Agora, os brasileiros apenas aguardam para conhecer quais serão as outras duas seleções do Grupo que se juntarão ao Brasil no Hexagonal Final. Nesta quinta, a Colômbia encara o Chile e o Equador pega o Paraguai. Todos têm chance de classificação.

Os colombianos, mais do que estarem vivos na briga, chegarão para a ‘decisão’ com a motivação lá em cima. Afinal, venceram o Brasil e saíram da lanterna para a terceira posição. Para isso, se beneficiaram por enfrentar uma equipe com muitos reservas. A Seleção Brasileira jogou de forma lenta, preguiçosa e com a clara intenção de administrar um resultado que para ela não fazia grande diferença.

Tudo isso, aliado ao péssimo gramado do estádio de Riobamba, fez com que o jogo ficasse duro de ser assistido, com poucos lances de perigo. Os brasileiros não conseguiam tabelas e envolver o adversário pelas condições do campo e era obrigados a entrar no jogo de força que a Colômbia tanto queria.

Na primeira etapa, a única vez que alguém chegou próximo de marcar um gol foi quando Hernández cruzou e Cleiton saiu mal, dando um susto em todo o sistema defensivo do Brasil. Na segunda etapa, aos 12, a Seleção Brasileira teve a sua grande chance em uma bola parada. Allan alçou e Arias espalmou para o meio. Lucas Cunha cabeceou na trave e a zaga salvou quando Maycon finalizou no rebote. Foi só.

O jogo já parecia caminhar para um 0 a 0, o que até seria mais justo pelo desempenho das duas equipes, mas, aos 41, Valencia foi colocar a bola na área, também após cobrança de falta, e contou com um leve desvio de Léo Jabá para deslocar Cleiton e marcar o gol da vitória.

Os três pontos deixaram a Colômbia com quatro pontos, assim como Equador e Paraguai. Os paraguaios, aliás, entraram em campo mais cedo, no mesmo estádio de Riobamba, e fizeram 2 a 1 no Chile, que agora é o lanterna, com dois pontos.

Vale lembrar que as três primeiras equipes de cada grupo avançam ao Hexagonal Final. Dessas seis seleções, as quatro primeiras vão ao Mundial da categoria, que será disputado entre 20 de maio e 11 de junho, na Coreia do Sul.