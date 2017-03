Diego Souza é chamado para vaga de Jesus; goleiro do Benfica é novidade

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, convocou na manhã desta sexta-feira, em São Paulo, 23 nomes para os jogos contra Uruguai e Paraguai, nos dias 23 e 28 de março, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018. As novidades na lista do treinador foram o goleiro Ederson, do Benfica, o meia Diego, do Flamengo, e o atacante Diego Souza, do Sport, que foi o escolhido para substituir o lesionado Gabriel Jesus no ataque da equipe.

O sistema defensivo se manteve parecido com o das partidas contra Argentina e Peru, em novembro. A única mudança foi no gol, com Ederson ganhando a vaga de Alex Muralha. Os zagueiros são Marquinhos, Miranda, Gil, Thiago Silva. Nas laterais, Daniel Alves, Marcelo, Fagner e Filipe Luís voltaram a ser lembrados.

No meio-campo, Tite optou por fazer uma mudança. No lugar do santista Lucas Lima, o comandante brasileiro chamou Diego, do Flamengo. Os volantes Casemiro, Fernandinho e Paulinho, e os meias Willian, Philippe Coutinho, Renato Augusto e Giuliano, que já vinham sendo lembrados, seguem na Seleção.

Para o ataque, Neymar, Douglas Costa e Roberto Firmino ganharam Diego Souza como novo companheiro. Isso porque Gabriel Jesus passou por uma cirurgia no último dia 16 para corrigir uma fratura no quinto metatarso (na altura do dedinho) do pé direito. A lesão ocorreu em 13 de fevereiro, logo aos 14 minutos da partida entre Manchester City e Bournemouth, pelo Campeonato Inglês, no melhor momento do jovem atacante no novo clube.

Artilheiro da Seleção nas Eliminatórias, com cinco gols, o ex-palmeirense deve ter condições de jogo apenas em maio. A tendência é que Gabriel Jesus volte a ser chamado por Tite para os confrontos com Equador e Colômbia, entre agosto e setembro.

Passadas 12 rodadas, o Brasil é o líder das Eliminatórias, com 27 pontos ganhos, quatro a mais que o segundo colocado Uruguai. Equador e Chile, com 20 pontos, completam a zona de classificação à Copa na tabela. A Argentina, com 19, é a quinta colocada e disputaria a repescagem para chegar ao Mundial. Sob o comando de Tite, a Seleção está invicta no torneio, com seis vitórias em seis jogos.

O clássico contra os uruguaios está marcado para o próximo dia 23, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Cenetenário, em Montevidéu. Já o duelo com o Paraguai acontecerá em 28 de março, às 21h45, na arena do Corinthians.

Abaixo, veja a lista de convocados:

Goleiros

Alisson (Roma-ITA)

Ederson (Benfica-POR)

Weverton (Atlético-PR)

Zagueiros

Gil (Shandong Luneng-CHN)

Marquinhos (PSG-FRA)

Miranda (Inter de Milão-ITA)

Thiago Silva (PSG-FRA)

Laterais

Daniel Alves (Juventus-ITA)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético de Madri-ESP)

Marcelo (Real Madrid-ESP)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Fernandinho (Manchester City-ING)

Giuliano (Zenit-RUS)

Diego (Flamengo)

Paulinho (Guangzhou Evergrande-CHN)

Philippe Coutinho (Liverpool-ING)

Renato Augusto (Beijing Guoan-CHN)

Willian (Chelsea-ING)

Atacantes

Douglas Costa (Bayern de Munique-ALE)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Diego Souza (Sport)

Neymar (Barcelona-ESP)