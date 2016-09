Diante da Colômbia, Brasil repete escalação da estreia de Tite

A Seleção Brasileira não terá mudanças em sua formação no segundo jogo sob o comando de Tite. Após a convincente vitória por 3 a 0 sobre o Equador, em Quito, o técnico resolveu manter a escalação da sua equipe diante da Colômbia, na noite desta terça-feira, em Manaus.

Sem fazer mistério, Tite indicou as suas intenções no treinamento da tarde desta segunda-feira, na Arena da Amazônia, e as confirmou em entrevista coletiva. O comandante separou o time titular para a sua já tradicional movimentação sem a presença de uma equipe adversária, ajustando o posicionamento dos atletas. Depois, trabalhou jogadas de bola parada.

Tite, que já havia revelado os seus titulares antes do duelo com os equatorianos, só teve o cuidado de pedir que cinegrafistas e fotógrafos não fizessem registros do treino que comandou. O procedimento é habitual do treinador desde os tempos de Corinthians.

Existia a expectativa de que o meia Philippe Coutinho fizesse sombra a Willian já diante dos colombianos. O jogador do Liverpool, da Inglaterra, foi o único reserva brasileiro a entrar em campo na rodada passada das Eliminatórias para a Copa do Mundo e brilhou no segundo tempo, substituindo o colega do também inglês Chelsea.

Tite, no entanto, costuma ser paciente com os seus titulares. Logo após a estrear pela Seleção Brasileira, o técnico já havia defendido a atuação de Willian.

Dessa forma, o Brasil enfrentará a Colômbia com a seguinte equipe: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Willian, Renato Augusto e Neymar; Gabriel Jesus.

