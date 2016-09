Cuca elogia atuação de Gabriel Jesus em vitória do Brasil: “Guri vencedor”

Vídeos destaque Thiago Maia brinca com “sumiço” e fica no Santos até o fim do ano

O técnico do Palmeiras, Cuca, ficou encantado com a atuação do garoto Gabriel Jesus em sua estreia pelo time principal da Seleção Brasileira. Na noite desta quinta-feira, o atacante de 19 anos sofreu pênalti que originou o gol de Neymar e marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 do time do estreante Tite sobre o Equador, em Quito, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Em entrevista à Rádio Globo, o treinador palmeirense se mostrou satisfeito com o desempenho de seu pupilo com o manto da Seleção pentacampeã mundial. Cuca exaltou a persistência de Gabriel Jesus no lance em provocou o pênalti convertido por Neymar e credita ao jogador a possibilidade de o Brasil ter construído a vitória com mais tranquilidade em seguida.

“Fico muito feliz como todo brasileiro de ver uma estreia do menino, peso muito grande na Seleção e ir tão bem. Primeiro gol mais importante de todos, conquista do pênalti em que acreditou sozinho em uma jogada, ganhou na velocidade e envolveu o goleiro. Mérito todo dele. A partir dali vira outro jogo para o Brasil, construindo essa grande vitória”, avaliou o técnico do Verdão, prosseguindo nos elogios e conselhos ao artilheiro do Campeonato Brasileiro, com dez gols.

“É ter pés no chão agora, pra dar sequência na carreira dele. Ele é um guri vencedor, não tira o pé de dividida, tem a cabeça boa, une força com habilidade, tenho certeza que ele vai vencer na vida”, acrescentou, antes de fazer uma análise otimista para o confronto diante da Colômbia, na próxima terça-feira, na Arena da Amazônia.

“Sem dúvida a confiança e o astral para (o jogo contra) a Colômbia é outro. De todos, imprensa, jogadores, torcedores. Tem tudo para virar coisa boa após a expectativa negativa que a Seleção vinha tendo. A Colômbia é uma seleção boa também, mas com esse momento tem tudo para o Brasil ganhar de novo”, explicou Cuca, que exaltou o aspecto coletivo da Seleção Brasileira, uma das marcas do trabalho recente do técnico Tite.

“Foi um jogo bem jogado, meio-campo foi bem compactado. No começo do jogo, a gente sentia que o Neymar não estava voltando pra ter uma liberdade maior, o Gabriel (Jesus) voltava pra ele ter uma liberdade maior. então coletivamente o time foi bem”, concluiu o treinador do líder do Brasileirão.

Recomendado para você