Convocação da Seleção tem Muralha e voltas de Thiago Silva e Oscar

O técnico Tite anunciou a convocação da Seleção Brasileira para mais duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. As partidas contra Bolívia e Venezuela acontecem em outubro. Com 24 jogadores, a lista contou com algumas novidades em relação à primeira lista do treinador.

No gol, Alex Muralha, que defende o Flamengo, recebe a primeira chance de sua carreira. Ele vem sendo titular na boa campanha dos cariocas no Campeonato Brasileiro. Além do arqueiro, alguns retornos também marcam a convocação.

Fora da primeira lista de Tite, o zagueiro Thiago Silva, o volante Fernandinho, os meias Douglas Costa e Oscar, além do atacante Roberto Firmino estão entre os atletas que atuarão pela Seleção. Os quatro já têm passagens com a Amarelinha, sob o comando de outros treinadores.

O coordenador da Seleção, Edu Gaspar, falou sobre o fato de 24 atletas, ao invés dos tradicionais 23, terem sido chamados. O volante Paulinho tem um amarelo e, caso receba o segundo contra a Bolívia, fica fora diante da Venezuela. Assim, a equipe ficaria com um nome a menos.

“Temos duas novidades, a primeira é que vamos convocar 24 jogadores, depois Tite vai explicar o porquê da nossa decisão. Vamos manter a nossa dinâmica de trazer quatro jogadores de categorias de base pra manter a qualidade do nosso treinamento”, explicou Edu.

O Brasil vai enfrentar a Bolívia no dia 6 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal, e em seguida viaja para Mérida, onde encara a Venezuela, no dia 10. Após vencer Equador e Colômbia, a Seleção ocupa a segunda colocação das eliminatórias, com 15 pontos em oito rodadas (o Uruguai é o líder, com 16).

Confira a lista de jogadores convocados por Tite:

Goleiros: Alisson (Roma), Alex Muralha (Flamengo) e Weverton (Atlético-PR)

Laterais: Daniel Alves (Juventus-ITA), Fagner (Corinthians), Marcelo (Real Madrid) e Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Zagueiros: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter de Milão), Thiago Silva (Paris Saint-Germain) e Gil (Shandong Luneng-CHN)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Guangzhou Evergrande-CHN), Giuliano (Zenit-RUS), Renato Augusto (Beijing Guoan-CHN), Oscar (Chelsea), Lucas Lima (Santos), Philippe Coutinho (Liverpool) e Willian (Chelsea)

Atacantes: Douglas Costa (Bayern de Munique), Neymar (Barcelona), Roberto Firmino (Liverpool) e Gabriel Jesus (Palmeiras)

