Com lesão na coxa, Douglas Costa é cortado e Tite convoca Taison

Após sofrer uma lesão na coxa direita durante o último jogo do Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão, contra o Ingolstadt, o atacante Douglas Costa foi cortado da Seleção Brasileira pelo técnico Tite. Para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de outubro, o treinador brasileiro convocou Taison, do Shakhtar Donetsk.

No último domingo, o departamento médico da equipe Bávara confirmou a lesão muscular de Douglas e colocou tempo indeterminado para sua recuperação. Nos Jogos Olímpicos do Rio, o atacante também ficou de fora do elenco medalhista de ouro de Rogério Micale devido a uma lesão.

Agora sem Douglas, o Brasil terá dois confrontos para se manter na briga pela ponta das Eliminatórias. No dia 6 de outubro, a equipe enfrenta a Bolívia e no dia 11, a Venezuela. Mal na competição durante a segunda Era Dunga, a Seleção Brasileira se recuperou com Tite e venceu Equador e Colômbia para se colocar na segunda colocação, atrás apenas do Uruguai.

Além de Taison, Tite terá como opções no setor ofensivo Neymar, do Barcelona, Roberto Firmino, do Liverpool, e Gabriel Jesus, jogador contratado pelo Manchester City e que continuará no Palmeiras até o fim do Campeonato Brasileiro.

Recomendado para você