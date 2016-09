Com dois gols, Gabriel Jesus se diz à vontade com novidades na Seleção

Vídeos destaque Thiago Maia brinca com “sumiço” e fica no Santos até o fim do ano

Tite não era o único estreante da Seleção Brasileira diante do Equador, nesta quinta-feira, em Quito. Atuando pela primeira vez pela equipe principal do País, o atacante Gabriel Jesus justificou a aposta do treinador com dois gols marcados na vitória por 3 a 0 – e ainda sofreu o pênalti convertido por Neymar.

“Não teria uma estreia melhor. Venho trabalhando muito forte. O Tite e o grupo inteiro me passaram confiança”, comentou Gabriel Jesus, sorridente, mostrando-se à vontade com o que encontrou na Seleção. “Para mim, tudo é novo. Em menos de três anos, muita coisa aconteceu na minha vida. Hoje, estreei pela Seleção e fiz gols. Estou muito feliz, também pelo jogo da equipe”, afirmou.

Aos 19 anos, Gabriel Jesus já se tornou o principal destaque do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, e acabou vendido para o Manchester City, da Inglaterra, para onde irá no ano que vem. Pela Seleção, começou a chamar a atenção de Tite já nos Jogos Olímpicos, sagrando-se campeão no Rio de Janeiro, no mês passado.

Segundo Jesus, os companheiros de Seleção foram importantes para que ele não sentisse as diferenças do time olímpico para o principal. “Tive o apoio de todos, desde a comissão técnica aos jogadores. Todos são gente boa, me abraçaram e me deixaram livre para jogar. Fico feliz por estrear assim, solto em campo”, reforçou.

Gabriel Jesus demorou um pouco para se soltar em Quito. O atacante reconheceu que acabou abalado pelos efeitos da altitude no primeiro tempo diante do Equador. “Ficou um pouco abafado, mas consegui controlar. Eu me acostumo rapidamente com as coisas. Como o time ficou mais com a bola, a gente quase não cansou”, sorriu o goleador da Seleção de Tite.

