Com atletas de Corinthians e São Paulo, sub-20 derrota o Madureira

A Seleção Brasileira Sub-20 derrotou o Madureira por 1 a 0 na manhã desta sexta-feira, em jogo-treino realizado na Granja Comary, em Teresópolis, com gol marcado pelo atacante Felipe Vizeu. O amistoso faz parte da preparação da Seleção para o Sul-Americano Sub-20 de 2017, que será disputado no Equador, em janeiro.

O jogo teve dois tempos de 30 minutos, com participação de alguns atletas de times paulistas. Pelo São Paulo, foram titulares o goleiro Lucas Perri, o zagueiro Lyanco e o atacante David Neres. Já pelo Corinthians, atuaram o lateral esquerdo Guilherme Arana e o volante Maycon, que retorna após atuar no segundo semestre emprestado à Ponte Preta.

A Seleção entrou em campo com: Lucas Perri; Dodô, Lyanco, Lucas Cunha e Guilherme Arana; Maycon, Douglas e Matheus Sávio; David Neres, Felipe Vizeu e Richarlison. No segundo tempo, o técnico Rogério Micale fez experiências e aproveitou para observar os outros jogadores do elenco. Depois a partida, os atletas tiveram folga para os feriados de fim de ano. A equipe volta a trabalhar no dia dois de janeiro, quando retorna para a Granja Comary.

O gol brasileiro saiu aos 29 minutos da primeira etapa. A exemplo do que aconteceu no amistoso contra o Tigres, o gol brasileiro veio da marcação pressão na saída de bola do adversário. Felipe Vizeu dividiu com o zagueiro do Madureira. A bola sobrou para Douglas, que tocou para Sávio. O meia ajeitou de calcanhar para a finalização de Vizeu: 1 a 0 Brasil. Durante a segunda etapa, o goleiro Lucas Perri foi exigido, mas garantiu a vitória brasileira. Aos 20 minutos, o Madureira teve uma chance na cara do gol, mas Perri saiu bem e abafou a finalização.